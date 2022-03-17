Президент Румынии попросит НАТО усилить присутствие в стране

Клаус Йоханнис призвал НАТО помочь Румынии не быть уязвимым государством.

Президент Румынии попросит НАТО усилить присутствие в своей стране. Такое заявление Клаус Йоханнис сделал во время проведения пресс-конференции после рабочей встречи с президентом Молдавии Майей Санду. Политик заметил, что будет настаивать на своем решении по наращиванию боевых сил Североатлантического альянса на территории собственного государства в рамках внеочередного саммита в Брюсселе. Мероприятие должно состояться на следующей неделе.

Черноморский регион должен быть также хорошо защищен и усилен, как и северный фланг в Балтии. Мы по-прежнему будем просить разместить на своей территории дополнительные силы альянса. Клаус Йоханнис, президент Румынии

Глава Румынии считает, что просьба о размещении дополнительных сил НАТО связана с требованием по соответствию доктрине альянса. В документе говорится о том, что военное присутствие в стране-члене альянса должно гарантировать сдерживание противников. Клаус Йоханнис подчеркнул, что Румыния не планирует никого атаковать или воевать с кем-либо. Однако государство не хочет оказаться в уязвимом положении.

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Фото и видео: YouTube / TV8