Премьер Молдавии сообщила о срыве аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом"

Наталья Гаврилица объяснила, с чем связаны трудности.

Премьер-министр Молдавии сообщила о срыве аудита долга "Молдовагаза" перед российским поставщиком "Газпромом". Такими сведениями чиновница поделилась с местными журналистами на пресс-конференции. Наталья Гаврилица заметила, что произошел срыв тендера по выбору международной компании для проведения проверок исторического долга.

Конкурс провалился. Мы намерены провести переговоры…чтобы провести этот аудит, но многие отказались из-за ситуации в регионе. Мы продолжаем переговоры по этому протоколу. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Согласно официальному протоколу, подписанному между компанией "Молдовагаз" и "Газпромом" в ноябре 2021, стороны договорились к 1 мая согласовать урегулирование задолженности за газ от республиканских потребителей, находящихся на правом берегу Днестра.

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Фото и видео: Parlamentul Republicii Moldova