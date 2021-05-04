Премьер Молдавии: Кишинев не планирует присоединяться к НАТО

Наталья Гаврилица рассказала, что страна не планирует добиваться членства в военном блоке, но планирует вступить в ЕС.

Молдавия не планирует присоединяться к НАТО. Такое заявление в эфире телеканала Euronews сделала глава местного правительства Наталья Гаврилица. При этом Кишинев не отказывается от собственных планов стать одним из членов Европейского союза. Ранее президент Майя Санду 3 марта подписала соответствующую официальную заявку на получение статуса кандидата в ЕС.

Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Согласно официальному документу - Конституции Молдавии, республика сейчас находится в нейтральном статусе. При этом с 1994 года страна сотрудничает с Североатлантическим военным альянсов в рамках индивидуального плана партнерства. На территории Кишинева работает информационный центр блока. С декабря 2017 года в Кишиневе функционирует бюро по связям с НАТО.

Молдавия намерена подать заявку на вступление в ЕС.

Фото и видео: Euronews

