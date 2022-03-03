Молдавия намерена подать заявку на вступление в ЕС

Игорь Гросу считает, что жители страны в большинстве настроены на евроинтеграцию.

Молдавия намерена подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом в эфире местного общественного телевидения республики зрителям рассказал председатель парламента Игорь Гросу. Он сообщил о намерениях президента Майи Санду подать официальные документы вслед за Украиной и Грузией. Заявка на получения статуса кандидата будет отправлена руководству ЕС в ближайшее время.

Этот запрос будет подан, через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности…Голосуя на последних выборах, подавляющее большинство граждан выбрали европейскую интеграцию. Игорь Гросу, депутат Молдавии

По слова политика, своим поведением в последние дни жители Молдавии показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Страна готова прийти на помощь и поддержать нуждающихся а также может быть хорошо организованной и чуткой.

Власти Молдавии объяснили отказ поддержать санкции Запада против России.

Фото и видео: Facebook / Compania Teleradio Moldova

