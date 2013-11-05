Игорь Гросу рассказал, что санкции негативно скажутся на экономике республики.

Власти Молдавии объяснили отказ поддержать санкции Запада против России. В эфире местного общественного телевидения республики председатель парламента Игорь Гросу объяснил, что страна будет руководствоваться национальными интересами, интересами своих граждан и прибывающих из Украины беженцев.

Мы позаботились о людях. Прошу подумать о нескольких вещах: привели бы эти санкции к нашей энергетической безопасности, помогли бы они людям, которые сейчас находятся на дорогах, урегулировать ситуацию в Приднестровье? Игорь Гросу, депутат Молдавии

Ранее министр внешнеполитического ведомства Молдавии Николай Попеску объявил прессе о том, что республика не станет присоединяться к европейским американским санкциям против России. Такое решение кабинет министров принял в виду экономических соображений. Глава МИД напомнил, что экономическая система страны слишком зависима от связей с РФ. В том числе речь идет о энергетическом секторе.

Боррель заверил в поддержке Молдавию, столкнувшуюся с потоком беженцев с Украины.

Фото и видео: Facebook / Compania Teleradio Moldova