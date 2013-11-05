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Власти Молдавии объяснили отказ поддержать санкции Запада против России
Сегодня, 11:52
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Власти Молдавии объяснили отказ поддержать санкции Запада против России

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Игорь Гросу рассказал, что санкции негативно скажутся на экономике республики.

Власти Молдавии объяснили отказ поддержать санкции Запада против России. В эфире местного общественного телевидения республики председатель парламента Игорь Гросу объяснил, что страна будет руководствоваться национальными интересами, интересами своих граждан и прибывающих из Украины беженцев.

Мы позаботились о людях. Прошу подумать о нескольких вещах: привели бы эти санкции к нашей энергетической безопасности, помогли бы они людям, которые сейчас находятся на дорогах, урегулировать ситуацию в Приднестровье?

Игорь Гросу, депутат Молдавии

Ранее министр внешнеполитического ведомства Молдавии Николай Попеску объявил прессе о том, что республика не станет присоединяться к европейским американским санкциям против России. Такое решение кабинет министров принял в виду экономических соображений. Глава МИД напомнил, что экономическая система страны слишком зависима от связей с РФ. В том числе речь идет о энергетическом секторе.

Боррель заверил в поддержке Молдавию, столкнувшуюся с потоком беженцев с Украины.

Фото и видео: Facebook / Compania Teleradio Moldova

Теги: запад, игорь гросу, молдавия, приднестровье, санкции, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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