В ЕС поддержат республику в микрофинансовой помощи.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил в поддержке Молдавию, столкнувшуюся с потоком беженцев с Украины. Информацией эксперт поделился с журналистами во время совместного брифинга с Майей Санду в Кишиневе. Брюссель увеличивает финансовую помощь республики в условиях регионального кризиса.

Мы приехали, чтобы выразить поддержку и солидарность Молдове. Это касается гуманитарной составляющей из-за событий на Украине и энергетического кризиса. Мы предоставим микрофинансовую помощь. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

В Евросоюзе заметили, что дополнительно республика получит порядка 20 млн евро для решения проблемы с потоками мигрантов. Финансирование также поможет Молдавии снизить счета за газ для внутренних потребителей. Также ЕС поддержит страну в вопросе укрепления кибернетической безопасности.

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Фото и видео: Facebook / Președinția Republicii Moldova

