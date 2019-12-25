Москва требует от Киева и Вашингтона всю информацию о работе биолабораторий на Украине

Москва требует от Киева и Вашингтона раскрыть все данные о работе биологических лабораториях, действующих на территории Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в МИД РФ с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В очередной раз мы требуем предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях...предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
МИД РФ: западные страны обманывают своих граждан, обвиняя Россию в инфляции и росте цен.
Фото и видео: МИД России
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