Мария Захарова рассказала о причинах экономических трудностей на Западе.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о том, что западные страны обманывают собственных граждан, обвиняя Россию в инфляции и росте цен на товары. Такой позицией с журналистами во время регулярного брифинга в Москве поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Рядовым европейским гражданам рассказывают, что в тех новых реалиях, в которых им уже приходится жить - инфляция, цены на топливо, неудобства, связанные с логистикой, в этом во всем виновата Россия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат подчеркнула прессе, что Западом абсолютно игнорируются те методы, санкции и угрозы, которые применяются непосредственно национальными правительствами стран против РФ. По данным Захаровой, именно ограничительное воздействие на Москву и привело Запад к "тектоническим сдвигам в финансовом, экономическом и гуманитарном секторах" экономики.

Захарова: РФ вышла из Совета Европы по собственной инициативе.

Фото и видео: МИД России

