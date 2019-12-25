Пекин будет защищать законные права китайских компаний.

В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei. Во время брифинга с журналистами официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин напомнила, что Лондон запретил использовать технологии компании Huawei в сетях 5G. В Пекине собираются предпринять все необходимые меры для защиты законных прав китайского предприятия.

Великобритания без каких-либо доказательств, под предлогом несуществующих рисков взаимодействует с США в дискриминации и оказании давления на китайские компании Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая

В МИД добавили, что постановление Великобритании не соответствует принципам рыночной экономики и свободной торговли.

Напомним, что правительство Великобритании заявило о том, что с 2021 года в стране вводится запрет на покупку 5G-оборудования от Huawei. К 2027 году вся продукция китайской компании, связанная с данными сетями, будет изъята из обращения.

В МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну.