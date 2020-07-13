В МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну

В Китае подтвердили, что эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в страну. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Чиновница отметила, что два специалиста ВОЗ находятся в Пекине. Местные эксперты поддерживают с ними тесный контакт.
По соглашению двух сторон, правительство Китая согласилось, чтобы ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обменов с китайскими учеными по вопросу выявления источника COVID-19
Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая
Хуа Чуньин добавила, что Китай и ВОз едины в том, что происхождение коронавируса - научный вопрос, который необходимо изучать на международном уровне. В ВОЗ заметили, что процесс займет продолжительное время и может затронуть несколько стран. Эксперты не исключили, что аналогичные поездки придется совершать в другие государства.
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Видео: Youtube/ SABC News
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