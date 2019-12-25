В МИД Франции прокомментировали заявления Меланшона о "Спутнике V"

Клеман Бон оценил слова политика Меланшона, назвав их российской пропагандой.

В МИД Франции прокомментировали заявления бывшего кандидата в президенты Меланшона о "Спутнике V". Об этом в интервью журналистам телеканала Franceinfo сообщил государственный секретарь Клеман Бон. По мнению чиновника, в российских заявлениях и в словах местного политика есть пропаганда. Ранее стороны заявили, что Париж якобы не хочет появления российской вакцины от коронавируса на территории Европы.

Мы не можем сказать народу - мы дадим вам российскую вакцину потому, что она симпатичная, или потому, что так хотел бы господин Меланшон, или из-за русской пропаганды. Мы ее не исключаем, мы ее изучаем. Есть элемент пропаганды, когда они говорят, что "европейцы ее не хотят", "не могут ее произвести". И с некоторым странами это сработало. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Эксперт напомнил, что Европейское агентство по лекарственным препаратам будет еще два или три месяца ждать результатов по "Спутнику V". Меланшон выступил с резкой критикой правительства, которое не использует российскую вакцину для профилактики коронавируса уже сейчас. Отказ от применения "Спутника V" он назвал вопиющей ошибкой кабмина. По мнению политика, Париж отказывается от применения препарата по идеологическим причинам, хотя давно знает о его плюсах.

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