В Луге продолжается дезинфекция детских площадок 

Люди в защитных костюмах обработали 3 объекта.

В Луге проводится санобработка детских площадок. Фотографии с места событий опубликовали местные жители в сообществе "Подслушано в городе Луга" во ВКонтакте.

Работников в защитных костюмах заметили сразу в нескольких дворах. Пользователи окрестили детские площадки "полигоном".

Жители Ленобласти продолжают активно выкладывать фотографии процесса санобработки общественных мест. Так, мы уже рассказывали о дезинфекциях автобусных остановок в Луге, а также о том, как санитарные работы проходят в Выборге и Тихвине.

Фото: ВКонтакте / lugaslush