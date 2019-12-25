В Выборге обработают межквартальные проезды

Во вторник, 7 апреля, в Выборге состоится ряд мероприятий по санобработке межквартальных проездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.
Дезинфекция пройдет в вечернее время с 20:00 до 22:00 по рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Так, хлорактивными веществами будут обработаны участки следующих улиц:
Большая Каменная;
Большая Черноземная;
Малая Черноземная;
Улица Аристарха Макарова;
Улица Декабриста Лунина;
Травяная;
Приморская;
Изогнутая;
Улица Тополей.
По словам председателя комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Выборгского района Сергея Петрова, при проведении мероприятий будут учитываться погодные условия. Обработку отменят в случае выпадения осадков и при минусовой температуре.
Администрация рекомендует гражданам оставаться дома. Особенно на период дезинфекции это касается людей, страдающих аллегорическими заболеваниями.
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Фото: Pixabay
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