Лимон за миллион: Администрация Выборгского района проверила цены на фрукты и овощи

Власти Ленинградской области контролируют ситуацию на продовольственном рынке, чтобы не допустить спекуляций из-за коронавируса.

На прошлой неделе в Комитет поддержки предпринимательства потребительского рынка администрации Выборгского района поступили жалобы на рост цен на имбирь и лимоны. По мнению представителей администрации, резкий скачок цен связан с появившейся в интернете информацией, что лимон и имбирь помогают в борьбе с коронавирусом.



Представители комитета провели рейд в таких торговых сетях, как "Магнит", "Пятерочка", а также в частных продуктовых магазинах. Целью проверки был мониторинг цен. По итогам рейда стало известно, что продовольственные магазины не испытывают дефицита лимонов и имбиря. Средняя цена на лимоны в магазине "Магнит" составила 199 рублей. В частных продуктовых магазинах и киосках стоимость лимонов гораздо выше – от 450 рублей.



Специалистами комитета по поддержке предпринимательства и потребительского рынка проводятся постоянные, практически ежедневные мониторинги по наличию продуктов питания, товаров первой необходимости и тех товаров, на которые вдруг появляются жалобы в наших торговых сетях, в наших небольших магазинах, торговых точках, а также в нестационарных торговых объектах.

Нина Сивицкая, Председатель комитета поддержки предпринимательства потребительского рынка администрации МО "Выборгский район".



Оптовые компании подняли закупочные цены, что также влечет за собой вторичное увеличение цен в розничных сетях, отмечает Нина Сивицкая. По ее словам, на сегодняшний день по Выборгу стоимость лимонов варьируется от 180 до 450 руб.



То, что касается лимонов. На сегодняшний день мы связывались и с оптовыми предприятиями, которые реализуют овощи и фрукты на территории Выборгского района. И они нам сказали, что цена повысилась даже от поставщика.

- Отметила Сивицкая



В случае обнаружения завышенных цен, информация будет передана в правоохранительные органы, которые примут соответствующие меры административного взыскания.



Если такие резкие скачки цен не подтверждены документами, мы после мониторинга направляем такую информацию в Выборгскую городскую прокуратуру.

Нина Сивицкая, Председатель комитета поддержки предпринимательства потребительского рынка администрации МО "Выборгский район".



Также представители Администрации Выборгского района сообщили, что информация по каждой проведенной проверке передается в правительство Ленинградской области.