В Тихвине проходит санобработка дворов

Местные жители запечатлели процесс на мобильный телефон.

Во вторник, 7 апреля, в Тихвине началась санобработка придворовых территорий. Информация об этом появилась в сообществе Тихвинская Телега | Новости Тихвина во ВКонтакте.

Сотрудника клининговой службы в защитном костюме заметили жители дома №1 в 7-ом микрорайоне. Сейчас хлорсодержащим раствором обрабатывается придворовая территория – дорожки к подъездам, скамейки и газоны.

Напомним, что дезинфекции в рамках противоэпидемических мероприятий проводятся во многих районах Ленобласти. Так, мы уже рассказывали о том, как проходила санобработка в Мурино, Выборге, Волосово, Приозерке.

Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega