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В трех районах Ленобласти приступили к дезинфекции общественных мест
Сегодня, 13:39
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В трех районах Ленобласти приступили к дезинфекции общественных мест

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Мероприятия стартовали в Выборгском, Волосовском и Приозерском районах.

В трех районах 47-ом региона началась массовая санобработка общественных пространств. Меры направлены на недопущение распространения COVID-19. Об этом сообщил online47.ru

Дезинфекция проходит по распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Так, специалисты в защитных костюмах уже вышли на улицы Волосово. Средство с добавлением хлора распыляется из специальных шлангов. В Приозерском районе обработке подверглись не только общественные места, но и мусорные баки. Наконец, клининговые службы Выборгского района заняты дезинфекцией детских площадок.  

Ранее мы рассказывали о том, что ветеринарные отделения в Ленобласти предоставят региону оборудование для дезинфекции.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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