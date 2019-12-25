Ветеринарные отделения в Ленобласти предоставят региону оборудование для дезинфекции 

Для борьбы с COVID-19 подготовили распылители и генераторы воздуха.

Управление ветеринарии Ленинградской области представит спецтехнику для дезинфекции региональных территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для обработки улиц и помещений готовы выделить генераторы холодного и горячего туманов, распылители и автономные дезинфицирующие установки. Кроме того, за обработку животноводческих предприятий ответственны специальные противоэпидемические отряды, в распоряжении который тоже будет все необходимое оборудование.

Ветеринарная служба не будет приостанавливать осмотр сельскохозяйственных и домашних питомцев. Тем не менее, в связи с усилением противоэпедемических мер, обращаться за помощью животным следует только в случаях крайней необходимости.

Ранее мы рассказывали о том, что гатчинский спиртовой завод займется производством антисептика.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области