Гатчинский спиртовой завод займется производством антисептика

Генеральный директор сообщила о готовности производства к выпуску обеззараживающих средств.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с представителями Гатчинского спиртового завода. Гениальный директор предприятия Светлана Якубченко объявила, что производство в скором времени будет готово к выпуску антисептиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

По словам Якубчик, обеззараживающее вещество будет содержать 75% спирта. На налаживание производства уйдёт от 3 до 5 месяцев, однако для осуществления этих планов заводу необходимо получить лицензию. Письмо с просьбой о выдаче направят в Росалкогольрегулирование.

Глава региона выразил беспокойство по поводу сознательности жителей и вероятности того, что некоторые граждане начнут употреблять средство вовнутрь. В связи с этим, Дрозденко предложил добавлять в антисептик другие вещества помимо спирта. В целом губернатор положительно воспринял предложенную инициативу:

Сегодня нам очень нужны средства для дезинфекции, чтобы жители региона могли пользоваться ими в быту, и, конечно, чтобы ими были в первую очередь обеспечены наши учреждения здравоохранения и Роспотребнадзор.

отметил Александр Дрозденко.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области