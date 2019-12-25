Инфекция особо угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус. В группе риска кроме пожилых людей оказались люди с хроническими заболеваниями. Инфекция представляет угрозу для пациентов с диабетом, ожирением, заболеваниями легких, сосудов и сердца. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Специалист посоветовал россиянам укреплять иммунитет и заниматься спортом в проветриваемых помещениях, а также не злоупотреблять тяжелой пищей. Негативное воздействие на организм во время заражения инфекцией оказывают вредные привычки. Врач назвал абсурдом слухи о том, что алкоголь помогает избавиться от коронавируса.

В Минздраве заметили, что наступление плюс 25 градусов по стране позитивно скажется на борьбе против коронавируса.

В России 32 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

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