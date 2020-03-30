Такие случаи зафиксированы в 18 регионах.

В России 32 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его данным, в России больше 1,5 тысячи инфицированных пациентов. 32 пациента в 18 регионах в тяжелом состоянии. Им нужно особо пристальное внимание врачей.

При этом, по данным Мурашко, с начала 2020 года смертность в РФ на 9% ниже, чем за тот же период в 2019 году.

Также в Москве открыли три центра только на прием пациентов с коронавирусом. Это центр Бурназяна, это Центр оториноларингологии и 85-я медсанчасть. В столице ждут поставки дополнительных аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

Ранее количество заражённых коронавирусом в России выросло до 1836 человек. По стране выявлено 302 новых случаев заражения COVID-19. 212 из них в Москве.

Видео: YouTube / Росздравнадзор