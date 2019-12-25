В Луге продезинфицировали автобусную остановку 

За процессом из окон домов наблюдали местные жители.

Во вторник, 31 марта, в Луге у автобусной остановки "Динамо" началась санитарная обработка улиц с помощью дезинфицирующего раствора. Об этом сообщили местные жители в сообществе "Подслушано в городе Луга" во ВКонтакте.

Всем доброго дня! Береги себя и своих близких, скоро все будет хорошо, иначе быть не может. Ребята молодцы-работают! – говорится в посте

Ранее мы рассказывали о том, что в трех районах Ленобласти приступили к дезинфекции общественных мест.

Фото: ВКонтакте / lugasluh