В Луге продезинфицировали автобусную остановку 

Во вторник, 31 марта, в Луге у автобусной остановки "Динамо" началась санитарная обработка улиц с помощью дезинфицирующего раствора. Об этом сообщили местные жители в сообществе "Подслушано в городе Луга" во ВКонтакте.
Всем доброго дня!
Береги себя и своих близких, скоро все будет хорошо, иначе быть не может.
Ребята молодцы-работают!
– говорится в посте
Ранее мы рассказывали о том, что в трех районах Ленобласти приступили к дезинфекции общественных мест.
Фото: ВКонтакте / lugasluh
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