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В Луге продезинфицировали автобусную остановку 
Сегодня, 16:32
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lizapoluda

В Луге продезинфицировали автобусную остановку 

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За процессом из окон домов наблюдали местные жители.

Во вторник, 31 марта, в Луге у автобусной остановки "Динамо" началась санитарная обработка улиц с помощью дезинфицирующего раствора. Об этом сообщили местные жители в сообществе "Подслушано в городе Луга" во ВКонтакте.

Всем доброго дня!

Береги себя и своих близких, скоро все будет хорошо, иначе быть не может.

Ребята молодцы-работают!

 – говорится в посте 

Ранее мы рассказывали о том, что в трех районах Ленобласти приступили к дезинфекции общественных мест.

Фото: ВКонтакте / lugasluh

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Категории: Новости Ленинградской области,

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