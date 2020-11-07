В Лос-Анджелесе задержали мужчину за угрозы убивать при победе Байдена

Эксперты проведут оценку его психического состояния.

В Лос-Анджелесе задержали мужчину за угрозы убивать при победе на президентских выборах кандидата от демократической партии Джо Байдена. Об этом рассказали журналисты Los Angeles Times со ссылкой на сотрудников контртеррористического подразделения. По данным экспертов, подозреваемый грозился устроить массовое убийство. Соответствующее заявление мужчина опубликовал в социальных сетях.

Правоохранители узнали о видео через Instagram. Автор ролика отметил, что готов последовать примеру "школьных стрелков", если Джо Байден станет новым главой Белого дома. Преступник также призывал расстреливать всех демократов.

На данный момент местные следователи обыскали дом задержанного. Власти ЛА еще не предъявили мужчине обвинения. Его поведение находится на этапе правовой оценки. Мужчина временно находится под стражей. Будет проведена оценка его психического состояния.

Джо Байден уверен, что США станут "хозяевами XXI века".

Видео: YT / CBS Los Angeles