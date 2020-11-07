Политик рассказал, что все голоса американцев будут подсчитаны.

Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов. Об этом кандидат в президенты от демократической партии рассказал в рамках выступления в городе Уилмингтон американского штата Делавэр. Речь политика транслировали местные телеканалы. Байден уточнил, что ранее приостановки подсчета бюллетеней, присланных по почте, требовал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп и его штаб.

Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло Джо Байден, кандидат в президенты США

Политик объяснил, что американцы не должны быть друг для друга врагами. Он добавил, что они могут быть только оппонентами в споре.

У Белого дома проходит акция протеста против Трампа.

Видео: YT / Joe Biden