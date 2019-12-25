Байден уверен в победе на президентских выборах в США

Демократ добавил, что пока что не может выступить с заключительным заявлением о победе.

Джо Байден заявил, что уверен в победе на президентских выборах в США. С соответствующей речью представитель демократической партии выступил в городе Уилмингтон штата Делавэр. Трансляцию заявления вели американские телеканалы.

Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку. Мы на пути к тому, чтобы получить свыше 300 голосов членов коллегии выборщиков Джо Байден, кандидат в президенты США

По словам политика, его поддерживают большинство граждан страны. На данный момент за кандидата от демократической партии проголосовало свыше 74 миллионов человек. Байден уверен, что за ним будет преимущество в таких ключевых штатах как Пенсильвания (20 голосов выборщиков) и Джорджия (16 голосов).

Еще 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, а сейчас мы уже впереди, и мы победим в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но мы одержим победу в Пенсильвании Джо Байден, кандидат в президенты США

Трамп заявил, что исход президентских выборов должен решать Верховный суд.

Фото: FOX News