В Twitter Трамп написал о том, что ситуация должна быть изучена высшей судебной инстанцией страны.

Дональд Трамп заявил, что исход президентских выборов должен решать Верховный суд. Об этом политик написал в собственном аккаунте в Twitter. По мнению действующего главы Белого дома, результаты президентской гонки учитывают слишком много незаконно поданных бюллетеней.

Я с легкостью выигрываю президентские выборы, если учитывать легально поданные голоса. Наблюдателям не было позволено каким-либо путем, способом или в какой-либо форме делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период , должны считаться незаконными Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп уже говорил о возможности Верховного суда вмешаться в ситуацию. Политик добавил, что страну ждет много судебных разбирательств, призванных не допустить того, чтобы победа на президентских выборах была украдена демократами. Наибольшую обеспокоенность республиканского кандидата вызывает голосование по почте.

Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах.

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