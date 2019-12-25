Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах

MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC отказались продолжать показывать выступление политика после его слов о мошенниках из демократической партии.

Американские телеканалы прервали прямой эфир с речью Дональда Трампа о махинациях на выборах. Об этом сообщили журналисты The Verge. По их данным, выступление политика решили приостановить MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC, а CNN и Fox News не стали вмешиваться в ситуацию.

Если подсчитать законные голоса, то я легко побеждаю Дональд Трамп, президент США

В большинстве случаев каналы сразу же прокомментировали заявление главы Белого дома. Они подчеркнули, что словам Дональда Трампа не имеют оснований, поэтому считаются ложными. В своей речи политик объяснил, что демократы мошенничают в рамках голосования.

Телеведущий канала MSNBC Брайан Уильямс отметил, что ему приходится быть в необычном положении, так как он не только прерывает речь президента США, но и вынужден править политика. Он заметил, что на данный момент нет достоверной информации о незаконных голосах или сведений о победе Трампа на выборах.

Трамп заявил, что хочет честных выборов президента США.

Фото: YouTube/The White House