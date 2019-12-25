Трамп заявил о "нелегальных" голосах за Байдена после дня выборов

Действующий президент США рассказал, что голосование по почте обернулось катастрофой.

Дональд Трамп заявил о "нелегальных" голосах за Джо Байдена после дня выборов. Глава Белого дома предполагает, что во многих американских штатах "под занавес" голосования количество бюллетеней в поддержку его оппонента от демократической партии выросло не случайно. Также политик не хочет, чтобы эти "нелегальные" голоса подсчитали. Он напомнил, что ранее уже говорил о том, что голосование по почте превратится в катастрофу.

Мы выиграли в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено Дональд Трамп, президент США

Политик считает, что ему удалось выиграть в таких основных штатах как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия. В ночь на среду Дональд Трамп говорил о том, что демократы предприняли попытку "украсть выборы". Итоговые результаты голосования штатов на данный момент неизвестны. Продолжается подсчет голосов избирателей.

Трамп наорал на 89-летнего медиамагната из-за данных о победе Байдена в Аризоне.

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