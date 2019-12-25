По словам политика, он ежедневно слышит ужасные истории о подсчете голосов избирателей.

Дональд Трамп заявил, что хочет честных выборов президента США. Об этом действующий глава государства рассказал в рамках выступления в Белом доме.

Мы хотим честных выборов, мы хотим честного подсчета голосов. Это становится хуже и хуже с каждым днем. Каждый день мы слышим жуткие истории, совершенно жуткие истории. Мы не можем позволить этому произойти с США Дональд Трамп, президент США

Напомним, что 3 ноября в стране состоялись выборы. Результаты голосования по американским штатам до конца не подсчитаны. Процесс затянулся из-за того, что часть избирателей решила отправить свои бюллетени по почте в избирательные комиссии. Команда кандидата от республиканской партии заявила о том, что демократы предприняли попытку "украсть выборы".

Трамп заявил о "нелегальных" голосах за Байдена после дня выборов.

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