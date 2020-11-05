Политик признал за собой голоса избирателей Джорджии, Северной Каролины, Пенсильвании и Мичигана.

Дональд Трамп заявил о победе в четырех ключевых штатах. По мнению политика, он набрал большее количество голосов в Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Мичигане. Об этом действующий глава Белого дома написал в собственном Twitter-аккаунте.

Мы получили для голосов выборщиков Пенсильванию, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджию, Северную Каролину, в каждом из которых крупно лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось! Дональд Трамп, президент США

Напомним, что что согласно предварительным результатам голосования в Северной Каролине и Джорджии по итогам голосования лидирует Трамп, в Мичигане - Джо Байден. В Пенсильвании на данный момент побеждает Трамп, но разрыв от его оппонента в штате быстро снижается. Подсчет голосов избирателей продолжается.

Трамп назвал результаты выборов феноменальными и заявил о своей победе.

Видео: YT / Yahoo Finance