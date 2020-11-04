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Трамп назвал результаты выборов феноменальными и заявил о своей победе

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Действующий президент США Дональд Трамп впервые вышел на публику после окончания выборов и сообщил журналистам о своей победе. 

По словам политика, республиканцы лидируют во Флориде, Огайо, Техасе, Мичигане, Висконсине и ключевом штате Пенсильвания. 

Мы готовились к тому, чтобы выиграть и, честно говоря, мы выиграли эти выборы
Дональд Трамп

Ранее о своей победе на выборах сообщил оппонент республиканца - демократ Джо Байден. Итоги выборов президента США будут известны в течение нескольких дней. 

Видео: YouTube / PBS NewsHour

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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