Трамп назвал результаты выборов феноменальными и заявил о своей победе

Действующий президент США Дональд Трамп впервые вышел на публику после окончания выборов и сообщил журналистам о своей победе.

По словам политика, республиканцы лидируют во Флориде, Огайо, Техасе, Мичигане, Висконсине и ключевом штате Пенсильвания.

Мы готовились к тому, чтобы выиграть и, честно говоря, мы выиграли эти выборы

Дональд Трамп

Ранее о своей победе на выборах сообщил оппонент республиканца - демократ Джо Байден. Итоги выборов президента США будут известны в течение нескольких дней.

Видео: YouTube / PBS NewsHour