У Белого дома проходит акция протеста против Трампа

Демонстранты требуют того, чтобы президент США ушел с поста.

У Белого дома проходит акция протеста против Дональда Трампа. По данным журналистов "РИА Новостей" около администрации США в Вашингтоне собралась толпа из нескольких сотен человек. Они призывают власти подсчитать все голоса на недавно прошедших президентских выборах. Демонстранты держат в руках надувную куклу главы Белого дома и кричат лозунг: "Трамп, уходи сейчас".

На данный момент в городе работают усиленные наряды правоохранительных органов. Однако полиция не вмешивается в протесты. Обстановку в Вашингтоне эксперты оценивают как спокойную.

Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября. Результаты голосования объявлены не во всех штатах. Подсчет голосов затянулся из-за голосования по почте. В ночь на 4 ноября Дональд Трамп обвинил демократическую партию в попытке "украсть выборы". Штат кандидата от республиканцев намерен требовать пересчета голосов.

Байден уверен в победе на президентских выборах в США.

Видео: YT / DailyNation