В Уилмингтоне демократ призвал граждан США к сполчению.

Джо Байден уверен, что США станут "хозяевами XXI века". Об этом кандидат от демократической партии на президентских выборах сообщил американцам в рамках выступления в городе Уилмингтон штата Делавэр.

У нас имеется неповторимая возможность построить то будущее, в котором будут жить наши дети и внуки. Я неоднократно выражал оптимизм по поводу будущего нашей страны и верю в то, что ничто не помешает нам стать хозяевами XXI века Джо Байден, кандидат в президенты США

По мнению политика, Вашингтон должен прекратить противостояние между республиканцами и демократами в стране. Байден призвал жителей США сплотиться вне зависимости от их политических предпочтений и того, кто и как проголосовал на выборах 3 ноября.

Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов.

Видео: YT / Joe Biden