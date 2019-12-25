Мужчина нарушил правила движения, а после ударил помощника шерифа.

В Лос-Анджелесе помощники шерифа застрелили темнокожего велосипедиста. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CBS News. По сообщениям очевидцев, представители полиции несколько раз выстрелили в мужчину. После данного инцидента толпы жителей города вышли на демонстрации.

В правоохранительных органах Лос-Анджелеса заявили, что офис шерифа пытался остановить мужчину, нарушившего правила дорожного движения. Однако нарушителю удалось скрыться от полиции. Около 03:30 утра по местному времени (01:30 по московскому времени) офицерам удалось догнать велосипедиста. В ходе потасовки чернокожий американец ударил одного из офицеров. С собой у нарушителя был пистолет. Это вынудило помощников шерифа стрелять.

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