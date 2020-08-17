В Лондоне могут снять коронавирусные ограничения 21 июня

Однако "день свободы" могут отсрочить на две недели в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что коронавирусные ограничения в стране могут снять 21 июня. Об этом он сообщил Daily Mail, пишет РБК.

Однако, по его словам, это могут отсрочить на две недели в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Министры абсолютно открыты для отсрочки разблокировки 21 июня в Англии, если индийский вариант (Delta) ухудшит перспективы восстановления после пандемии коронавируса в стране. Мэтт Хэнкок, британский министр здравоохранения

Он подчеркнул, что окончательное решение о снятии локдауна будет принято 14 июня.

Британцы уже окрестили 21 июня "днем свободы".

Напомним, жесткий локдаун в стране был введен в январе 2021 года, так как было зафиксировано распространение новых мутаций COVID-19. Для предотвращения этого власти проработали план по снятию коронавирусных ограничений, состоящий из нескольких этапов.

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Видео: Sky News