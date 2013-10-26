Трамп потребовал от Китая "репарации" за COVID-19

Он оценил ущерб от пандемии коронавируса в 10 триллионов долларов.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая должны заплатить "репарации" за пандемию COVID-19. Об этом он заявил на съезде республиканцев Северной Каролины, пишет "РИА Новости".

По его словам, эта сумма должна составлять не менее 10 триллионов долларов.

Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Дональд Трамп, экс-президент США

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны ввести стопроцентные пошлины на все товары, сделанные в Китае.

Трамп ранее обвинил власти КНР в распространении COVID-19. На это Пекин ответил, что их методы борьбы с коронавирусом оказались эффективнее, чем у остальных государств мира.

Ранее Трамп обвинил Байдена в поддержке "Северного потока - 2".

Видео: Youtube/C-SPAN