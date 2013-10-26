Трамп потребовал от Китая "репарации" за COVID-19

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая должны заплатить "репарации" за пандемию COVID-19. Об этом он заявил на съезде республиканцев Северной Каролины, пишет "РИА Новости".
По его словам, эта сумма должна составлять не менее 10 триллионов долларов.
Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая.
Дональд Трамп, экс-президент США
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны ввести стопроцентные пошлины на все товары, сделанные в Китае.
Трамп ранее обвинил власти КНР в распространении COVID-19. На это Пекин ответил, что их методы борьбы с коронавирусом оказались эффективнее, чем у остальных государств мира.
Ранее Трамп обвинил Байдена в поддержке "Северного потока - 2".
Видео: Youtube/C-SPAN
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