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Вчера, 8:05
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Трамп обвинил Байдена в поддержке "Северного потока - 2"

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Он считает, что Путин "насмехается" над нынешним главой США.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил новый состав Белого Дома и нынешнего главу страны Джо Байдена в том, что их совместные действия "позволили" РФ построить "Северный поток - 2". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на выступление Трампа на съезде республиканцев в Северной Каролине.

По его словам, президент России Владимир Путин "насмехается" над своим коллегой из США, а нынешняя администрация "ставит Америку на последнее место". Трамп считает, что Байден "разрешил" РФ строить "СП-2" и обвинил его в отказе строительства американского газопровода Keystone.

Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы.

Дональд Трамп, бывший президент США

Он добавил, что помимо Путина над Байденом "насмехаются" и китайские переговорщики.

Ранее Путин сообщил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

Видео: Youtube/The Sun

 

Теги: джо байден, дональд трамп, северный поток - 2
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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