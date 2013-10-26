Трамп: Путин открыто насмехается над Байденом

Он отметил, что в свое время у него были "отличные отношения" с главой РФ.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что глава России Владимир Путин насмехается над американским лидером Джо Байденом. Об этом он сказал на съезде республиканцев в Северной Каролине.

По его словам, помимо Путина над Байденом насмехаются также китайские переговорщики.

И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну. Дональд Трамп, бывший президент США

Трамп подчеркнул, что у него были "отличные отношения" с Путиным, однако никто не был так суров с РФ, как он.

Ранее Трамп обвинил Байдена в поддержке "Северного потока - 2". Он считает, что Байден "разрешил" России строить "СП-2" и обвинил его в отказе строительства американского газопровода Keystone.

Видео: Youtube/The Sun