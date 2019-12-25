В Кремле призвали не завышать ожидания от встречи Байдена и Путина

Не стоит возлагать завешенные ожидания на предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Но начала их диалога – уже положительный шаг для стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Первому каналу". Представитель Кремля назвал назначенную на 16 июня в Женеве встречу очень важной.
Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Он отметил, что каждый из президентов планирует поднять те вопросы, которые они считают первоочередными. Песков добавил, что взаимное уважение и учет интересов важен для этой встречи.
Пресс-секретарь напомнил, что российский президент является сторонником вывода отношений из текущего конфликтного состояния.
Ранее Белый Дом заявил, что Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS
Фото: pixabay
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