В Кремле призвали не завышать ожидания от встречи Байдена и Путина

Начало диалога между двумя странами уже можно считать положительным шагом.

Не стоит возлагать завешенные ожидания на предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Но начала их диалога – уже положительный шаг для стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Первому каналу". Представитель Кремля назвал назначенную на 16 июня в Женеве встречу очень важной.

Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что каждый из президентов планирует поднять те вопросы, которые они считают первоочередными. Песков добавил, что взаимное уважение и учет интересов важен для этой встречи.

Пресс-секретарь напомнил, что российский президент является сторонником вывода отношений из текущего конфликтного состояния.

Ранее Белый Дом заявил, что Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS

Фото: pixabay