В Лондоне 19 полицейских получили ранения при столкновениях с болельщиками

По итогам беспорядков было задержано около 50 человек.

В ходе столкновений футбольных болельщиков с сотрудниками правоохранительных органов в Лондоне были ранены 19 полицейских. Об этом информирует агентство Reuters.

Массовые беспорядки состоялись после финала чемпионата Европы-2020, в котором сборная Англии потерпела поражение.

К сожалению, 19 наших офицеров пострадали в ходе столкновений с толпами фанатов. Это совершенно неприемлемо. из заявления городской полиции

Уточняется, что по итогам массовых беспорядков были задержаны около 50 человек. Кроме того, полиция выразила благодарность тем болельщикам, которые, несмотря на проигрыш национальной сборной, вели себя достойно.

Напомним, сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Дополнительные минуты не помогли выявить победителя, поэтому было принято решение провести серию послематчевых пенальти. По результатам этого итальянцы вырвались вперед со счетом 3:2.

Ранее президент Кубы призвал сторонников власти выходить на улицы.

Видео: Youtube/CGTN Sports Scene