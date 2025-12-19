Эбрахим Азизи дл обещание военным из США, которые захотят напасть на Тегеран.

Военнослужащим американской армии следует попрощаться со своими семьями в случае атаки на Иран. С соответствующими призывами в социальной сети выступил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента в Исламской Республике Эбрахим Азизи.

Я надеюсь, что если Америка допустит ошибку, основанную на просчетах заблуждающегося президента, то ее солдаты в регионе попрощаются со своими семьями. Эбрахим Азизи, иранский представитель

Напомним, что акции протеста в Иране из-за девальвации иранского риала. Ситуация негативно повлияла на оптовые и розничные цены. Проблема вызвала колебания обменного курса. С 8 января 2026 года манифестации стали приобретать более масштабный характер. Эта ситуация произошла после обращения Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Активист призвал граждан страны к забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов. Он также запросил у американского политического лидера-респкбликанца Дональда Трампа вмешаться в происходящее.

Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при продолжении угроз в свой адрес.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / ابراهیم عزیزی