В Ливии заметили истребители МиГ-29 российского производства

Два самолета пролетели над Сиртом.

В Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель". Ролик появился в интернете вечером 26 июля.

На кадрах запечатлен пролет двух боевых самолетов. В посте отмечается, что истребители находились около ливийского города Сирт, который в настоящее время контролируется Ливийской национальной армией под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Предположительно, попавшая на запись авиация может принадлежать частной военной компании Вагнера.

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Видео: Telegram/ Военный обозреватель