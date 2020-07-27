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В Ливии заметили истребители МиГ-29 российского производства

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Два самолета пролетели над Сиртом.

В Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель". Ролик появился в интернете вечером 26 июля. 

На кадрах запечатлен пролет двух боевых самолетов. В посте отмечается, что истребители находились около ливийского города Сирт, который в настоящее время контролируется Ливийской национальной армией под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Предположительно, попавшая на запись авиация может принадлежать частной военной компании Вагнера.

В Ливии провели испытания старого советского "Термита".

Видео: Telegram/ Военный обозреватель

Теги: ливия, миг-29, сирт, чвк вагнера
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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