США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи

Эти действия, считают в командовании, нарушают оружейное эмбарго.

США обвинили ЧВК Вагнера в минировании районов столицы Ливии - города Триполи. С заявлением выступило Африканское командование Вооруженных сил США на своей странице в Twitter.

Эти действия, считают в командовании, нарушают оружейное эмбарго и угрожают жизням мирных жителей. Пентагон считает, что Россия может повлиять на разрешение конфликта в Ливии, но не хочет этого делать.

Ранее мы писали, что Турецкий беспилотник ведет аэрофотосъемку позиций ЛНА в окрестностях Сирта.

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