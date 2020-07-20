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В Ливии провели испытания старого советского "Термита"

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В ЛНА могут использовать советскую ракету П-15 против Турции и ПНС.

В Ливии провели испытания старого советского "Термита". Соответствующие кадры опубликовали представители Telegram-канала "Военный Осведомитель". Они рассказали, что силы Ливийской национальной армии протестировали старую советскую противокорабельную ракету П-15. Испытания состоялись на фоне возможной эскалации конфликта с Правительством национального согласия и Турцией.

Напомним, что 17 июля состоялись секретные переговоры между США и главой ЛНА фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Вместо размещения американских войск в Ливии на встрече было предложено разместить силы под эгидой ООН. 

США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи.

Видео: Youtube/ Fakta Bukan Fakta

Теги: ливия, лна, противокорабельная ракета, термит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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