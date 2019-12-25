В Литве завершились учения НАТО Brilliant Jump 2020

В мероприятиях участвовали представители Чехии, Испании и Польши.

В Литве завершились учения сил быстрого реагирования НАТО Brilliant Jump 2020. Они проводились в стране с 29 октября. В рамках подготовки военных были организованы тренировки выполнения специфических задач, а также отработки взаимодействия между группами, сформированными из представителей нескольких стран.

Используя воздушный, морской, железнодорожный, автомобильный транспорт, мы успешно выполнили задачи передислокации и на деле продемонстрировали готовность НАТО к переброске в зачетное время крупных воинских подразделений и техники в назначенный район Вальдемарас Рупшис, командующий армией Литвы

Напомним, что в 2020 году участие в Brilliant Jump принимали военнослужащие из Испании, Польши и Чехии. В общей сложности в мероприятиях было задействовано 2,5 тысяч солдат, включая 1,8 тысяч человек из стран-союзников. Литва заявила об использовании 600 единиц боевой техники.

В Литве вступил в силу повторный общенациональный карантин.

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