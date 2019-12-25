Режим продлится минимум три недели.

В Литве вступил в силу повторный общенациональный карантин. Режим будет действовать на территории страны минимум три недели. После этого местное правительство оценит эпидемиологическую обстановку для принятия дальнейших действий по борьбе с распространением коронавируса.

Ограничения в Литве подразумевают обязательное нахождение людей в медицинских масках в общественных местах. При этом все массовые мероприятия отменяются. Работа музеев, театров, кинотеатров и других учреждений культуры временно приостановлена. Магазины будут запускать клиентов с расчетом один человек на каждые 10 квадратных метров. Власти запрещают гражданам собираться в группы, в которых более пяти человек. Исключение делается только для членов одной семьи.

Напомним, что данные меры менее жесткие по сравнению с теми, что вводились в середине марта по середину июня. Тогда в Литве были закрыты практически все учреждения, кроме аптек и торговых центров.

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