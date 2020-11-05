Кириакос Мицотакис заявил о карантине в стране с 7 по 30 ноября.

В Греции вводится всеобщий карантин. Об этом в эфире местного государственного телеканала ERT-1 рассказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в рамках собственной пресс-конференции. Чиновник уточнил, что мера необходим в рамках борьбы с распространением коронавируса. Карантин будет действовать с 7 до 30 ноября.

Мы решили, что с 06:00 по местному времени (07:00 по московскому времени) в субботу по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Напомним, что для Греции введенный карантин является вторым с момента начала пандемии. Он вводится в связи с ростом числа новых зараженных. С 3 ноября в стране начали действие жесткие ограничения. Гражданам запретили передвигаться с 00 часов до 05 часов утра из-за комендантского часа. При этом во всех общественных местах предписано носить медицинские маски, включая улицу. на месяц закрываются заведения общепита. Им разрешено предоставлять услуги на вынос и осуществлять доставку еды.

Премьер Греции пожаловался госсекретарю США на действия Турции.

Видео: YT / StarTvGreece