Греция решила ввести частичный локдаун с 3 ноября

Греция решила ввести частичный локдаун. Об этом рассказали журналисты Reuters. В СМИ уточнили, что с 3 ноября на месяц в стране закрываются места общественного питания, музеи и театры. Промышленный сектор экономики не будет приостанавливать работу, как и школы и учреждения розничной торговли.
Новые правила, которые вступают в силу в 6 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса — развлечениях и перемещении граждан
Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции
Напомним, что в первую волну коронавируса Греция была в списке стран, которые лучше всего справлялись с ситуацией с распространением коронавируса. На 31 октября в стране зараженными считаются 37 тысяч человек. От инфекции скончались 620 человек, а выздоровели - 1347 пациентов. Для сравнения в Италии фиксируется 38 тысяч погибших и 648 тысяч зараженных.
Путин выразил соболезнования грекам после мощного землетрясения.
Фото: Pixabay.com
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