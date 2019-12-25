Греция решила ввести частичный локдаун с 3 ноября

Ограничения вводятся с 3 ноября для общепита, музеев и театров.

Греция решила ввести частичный локдаун. Об этом рассказали журналисты Reuters. В СМИ уточнили, что с 3 ноября на месяц в стране закрываются места общественного питания, музеи и театры. Промышленный сектор экономики не будет приостанавливать работу, как и школы и учреждения розничной торговли.

Новые правила, которые вступают в силу в 6 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса — развлечениях и перемещении граждан Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Напомним, что в первую волну коронавируса Греция была в списке стран, которые лучше всего справлялись с ситуацией с распространением коронавируса. На 31 октября в стране зараженными считаются 37 тысяч человек. От инфекции скончались 620 человек, а выздоровели - 1347 пациентов. Для сравнения в Италии фиксируется 38 тысяч погибших и 648 тысяч зараженных.

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