Глава РФ ранее отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции.

Владимир Путин выразил соболезнования грекам после мощного землетрясения. Официальное обращение к Афинам опубликовано на сайте Кремля. Президент РФ направил слова поддержки премьер-министру Кириакосу из-за стихийного бедствия, произошедшего в Эгейском море.

Хотел бы передать слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции, пожелать скорейшего восстановления районов страны, которым нанесен ущерб Владимир Путин, президент России

Напомним, что похожую телеграмму Владимир Путин накануне отправил в адрес президента Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Землетрясение в регионе произошло днем 30 октября. Оно затронуло территории Турции и Греции. Были зарегистрированы подземные толчки с магнитудой в 6,9 баллов. Ранее местные СМИ говорили о десятках раненых и двух погибших детях в Греции.

Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина".

Фото: Kremlin.ru