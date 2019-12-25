Владимир Путин выразил соболезнования грекам после мощного землетрясения. Официальное обращение к Афинам опубликовано на сайте Кремля. Президент РФ направил слова поддержки премьер-министру Кириакосу из-за стихийного бедствия, произошедшего в Эгейском море.
Хотел бы передать слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции, пожелать скорейшего восстановления районов страны, которым нанесен ущерб
Владимир Путин, президент России
Напомним, что похожую телеграмму Владимир Путин накануне отправил в адрес президента Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Землетрясение в регионе произошло днем 30 октября. Оно затронуло территории Турции и Греции. Были зарегистрированы подземные толчки с магнитудой в 6,9 баллов. Ранее местные СМИ говорили о десятках раненых и двух погибших детях в Греции.
Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина".
Фото: Kremlin.ru
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