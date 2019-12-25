Василий Небензя выступил на пресс-конференции перед журналистами.

Василий Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина". Постоянный представитель РФ при ООН сообщил американским журналистам, что оскорблением является даже намек на то, что российский лидер способен стоять за убийством человека. Об этом дипломат заявил в рамках организованной пресс-конференции.

Много вещей происходит в мире. Людей убивают, в том числе политиков. Так или иначе, никто огульно не обвиняет лидера той страны, где политика убивают, в том, что этот лидер отдал приказ совершить то или иное убийство...Для меня даже намек на то, что президент Путин стоит за приказом или указанием убить того или иного человека, является оскорблением Василий Небензя, постпред России при ООН

Дипломат уточнил, что представить, что президент РФ стоит за ликвидацией его политических оппонентов "просто невозможно, невообразимо". Он добавил, что подобные слова звучат от многих людей. Дипломат с сожалением напомнил, что "инфицированное вирусом" общество легко верит публикациям New York Times. Журналисты издания говорили о том, что Владимир Путин каждые четверги проводит закрытые совещания для того, чтобы выбрать кого-то своей целью.

Это такая чушь, что она даже не достойна комментирования. Но, к сожалению, это появляется в серьезных СМИ, в частности в США Василий Небензя, постпред России при ООН

Небензя: Россия считает попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными.

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