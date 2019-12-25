Небензя: Россия считает попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными

Василий Небензя выступил на международном форуме дипломатов.

Василий Небензя заявил о том, что Россия считает попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Об этом постоянный представитель РФ при ООН сообщил в рамках видеообращения к участникам форума народной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке". Дипломат считает, что такие действия могут привести к обрушению архитектуры международных отношений.

Россия на основе широкого консенсуса готова к дальнейшей работе по развитию ООН со всеми партнерами, но считаем попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными...Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По мнению Небензи, ООН всегда выполняла свою основную миссию - обеспечение мира, а также содействие устойчивому развитию народов и континентов, защиту прав человека. Однако в последнее время организацию обвиняют в недостаточной эффективности, особенно - в Совете Безопасности. В России уточнили, что разногласия между членами С были на протяжении всех 75 лет, которые существует ООН.

При основании ООН и не предполагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, собственно, и заключается в поиске и выработке компромиссов, а ее сила - в учете разных мнений и точки зрения Василий Небензя, постпред РФ при ООН

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